本地股市周二午盘微跌2.05点

（早报讯）本地股市星期二（7月19日）午盘微跌，反映亚太股市整体疲弱走势。

新加坡海峡时报指数今早开盘下跌，随后回涨约10点，之后在窄幅波动，截至中午12时报3119.71点，下跌2.05点或0.07%。

早盘最高达3122.03点，最低3108.43点，成交量3亿6108万股，成交额2亿8760万元，上升股154只，下跌股237只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约2265万股转手，今早股价报0.101元，上扬0.1分或1%。

区域股市方面，主要股市大多下跌，主要因投资者担心经济放缓带来影响。韩国股市今早跌0.2％，澳大利亚股市跌0.1％、香港和上海股市分别跌0.8％和0.1%。不过日本股市逆势而上，起了0.7%。

美国股市方面，星期一（7月18日）隔夜开盘走低，因投资者关注又一波主要公司的财报，并期待一系列重要的央行会议。

道琼斯工业指数下跌0.7%，报31072.61点；纳斯达克指数下跌0.8%，报11360.05点；标普500指数下跌0.8％，报3830.85点。

美国投资公司Ameriprise金融的全球市场策略师绍格林宾（Anthony Saglimbene）说，如今企业头条新闻已成了投资者的关注点。像苹果公司宣布计划放慢招聘活动，就引发市场担忧货币收紧政策可能造成经济衰退，股市或已进入熊市。

他说："在下来几周内，我们将处于企业头条新闻推动市场投资动向的时期。现在投资者关注重点是劳动力、投入成本和需求会如何影响市场前景。”

大华银行星期二发布报告说，本地及亚太股市星期一迎来涨势，因为数名美国联邦储备局官员表示比较倾向加息75个基点，令投资者对激进加息的担忧退减，不少投资者开始趁低吸购。

可是这个涨势却未能持续，随着美国股市星期一收跌，星期二亚洲股市又呈疲弱状态。

报告说：“原油价格再次跳涨，以及对就业市场疲软的持续担忧，如今已削弱了投资者的情绪。”

银河—联昌（CGS-CIMB）分析报告则说：“市场投资者正在经济衰退的恐惧和通货膨胀的恐慌之间摇摆不定，而一个不可忽略的情况是，我们下来几个月内可能面对增长放缓和通胀居高不下的困境。”