28家消协认证水疗和美容业者倒闭 逾16万元保险赔付金待领

（早报讯）2017年2月至2022年6月期间，28家获新加坡消费者协会保证标志认证的水疗和美容企业关闭，至今仍有超过16万9000元针对预付金的保险赔付款项未领。消协提醒受影响的消费者尽快向保险业者索取赔付金，以免逾期。

自2011年开始，获消协保证标志（CaseTrust）认证的水疗和美容企业都须购买预付金保险，确保消费者在公司倒闭后仍可取回未使用并且受保的款项，曾受保的预付金累计超过2.63亿元。

截至2022年7月13日，认证项目下仍受保的预付金总额超过1580万元。

消协星期二（7月19日）发文告说，28家获认证的水疗和美容企业倒闭后，512名受影响的消费者已收到超过28万元的保险赔付，每人平均收到540元左右。

不过，指定保险业者AVA Insurance Brokers无法与约580名消费者取得联系，因此仍有16万9000元的赔付金未领。消费者须在企业关闭的六年内向保险业者索赔。

还未领取赔付的消费者可通过电邮保险业者claims_brokers@ava-ins.com或拨打热线6535 1828，了解如何领取赔付金。

消协主席杨益财说，近年许多水疗和美容企业受冠病疫情限制和经济状况恶化冲击，部分企业因此倒闭。尽管CaseTrust预付金保障计划可保护消费者预付给美容和装修业者且未使用的款项，但消费者在其他领域损失的预付金仍值得关注。

他说：“我已经呼吁政府加强现有的预付金保护条款，并强制消费者投诉预付金额损失较高的行业实施预付金保障机制。”