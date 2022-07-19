新交所监管公司：缺乏中短期ESG策略 企业或不经意“漂绿”

（早报讯）许多上市企业没有制定环境、社会与治理（ESG）的中短期策略，因而不经意发生“漂绿”行为。新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）首席执行官陈文仁认为，若要预防漂绿，须确保公司披露有关信息，信息是可比较以及可信赖的。

新加坡国立大学商学院的治理与永续发展研究所（Centre for Governance and Sustainability）和全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative）于星期二（7月19日）举办了一场“亚细安气候报告”网路研讨会。

陈文仁在研讨会演讲时说：“当我们谈到漂绿，我们倾向于认为企业是明知故犯，但情况并不一定是如此。企业可能在搜集数据方面出现错误，或者对供应链的某些部分进行尽职调查不够彻底。”

然而，漂绿涉及虚假和误导的信息，陈文仁说，：“这在一个以披露为基础的制度中尤其具有破坏力，因为决策所依据的信息，决定了市场在定价和分配资本方面是否有效”。

去年，新交所根据气候相关财务信息披露工作组（TCFD）的建议，强制要求上市公司发布气候报告。

在2022年开始实行的第一个阶段，公司依据“不遵守就须解释”的原则发布。其后更多公司将被强制要求发布气候报告，首先是碳排放最密集的行业，如金融业、农业、食品和林产品以及能源行业。

监管公司着手开发可持续发展报告统一数码格式

陈文仁说，市场希望所有气候信息都能在单一平台上获得，监管公司已着手开发一个名为ESGenome的平台。“我们现在考虑是否要求所有公司使用统一的数码格式撰写可持续发展报告。ESGenome可能是实现这一目标的解决方案。”

陈文仁也指出，国际可持续发展准则理事会（ISSB）正在制定一个国际标准，预计今年底发布。“ISSB的标准发布后，我们会开始将它纳入上市规则，作为强制要求上市公司披露的准则。”

ISSB以TCFD为基础，一个关键区别是ISSB要求披露范畴3（Scope 3）的温室气体排放量，这可能牵涉到供应链中的一些非上市公司。陈文仁强调：“我们一定会谨慎考虑采用ISSB标准的速度”。

至于气候报告是否须要外部鉴证，陈文仁指出，这方面还缺乏国际公认的标准或框架。

国大调查：仅26％亚细安上市企业有长期策略因应气候风险

国大治理与永续发展研究所和球报告倡议组织联手调查发现，84％的亚细安上市公司披露了与气候变化相关的重大课题，却只有四分之一或26％制定了因应气候风险的长期策略。

这项调查针对六个亚细安国家市值排行100大的上市企业。调查指出，70％或420家公司在2020/2021年披露了与气候相关的信息。

泰国（57％）、新加坡（48％）和马来西亚（48％）的上市公司的气候信息披露比率高于亚细安整体（46％）。

超过半数企业（56％）确定了与气候有关的机遇，披露减轻风险计划的企业却不到一半（47％）。

四分之三的公司披露了气候相关的绩效指标，46％没有说明如何制定目标。

治理与永续发展研究所所长卢耀群教授说：“气候报告是全球应对气候变化的一个关键部分。报告的内容更一致，能给投资者信心，并帮助企业往可持续的方向发展。”