美国就业放缓影响市场信心 海指几番挣扎跌幅收窄至0.13％

（早报讯）美国科技业就业放缓的消息促使市场继续担忧经济衰退以及纽约隔夜股市下跌约0.8％，亚太股市星期二（7月19日）涨跌不一。新加坡海峡时报指数几度受压败退，最终全天收跌3.97点或0.13％，闭市报3117.79点，保持在3100点以上。

香港、悉尼和首尔股市星期二分别收跌0.89％、0.51％和0.18％。东京、上海和深圳股市则上涨0.65％、0.04％和0.14％。

资深股票经纪冯施钧受访时说，继美国股市隔夜下跌之后，亚洲市场也大多下跌。由于持续的高通胀和进一步加息可能会使未来几个月的经济增长放缓，对经济衰退风险的持续担忧仍然是抑制市场情绪的关键因素。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，就业放缓的消息正在助长对经济衰退的担忧，担心因为美国联邦储备局收紧货币政策，以对抗通货膨胀，这次经济将真正开始放缓。

特斯拉（Tesla）、Alphabet（谷歌）、亚马逊（Amazon）、Meta（面簿）、Snap甚至高盛（Goldman）都已表示因为业务将放慢，将裁员或需要较少人手。

本地股市星期二整体交易量进一步减至7亿3500万股，交易总值计为7亿5780万元。全场上升股182只，下跌股284只。

海指成份股七只上涨，19只下跌，四只持平。胜科工业（Sembcorp Industries）股价一度大涨4.78％突破3.00元，处于近四年高位，是表现最佳的成份股，3276万元的交易总值位居全场第五。它最终股价收报3.05元，涨4.10％。

胜科工业星期二开市前发布业绩预警，表示截至6月底上半年业绩同比将显著增长。这个比预期更高的上半年业绩表现，主要是传统能源业务的推动。新加坡和印度的电价在上半年继续居高不下。

集团将在8月5日发布半年业绩。它也透露，在缅甸的发电厂继续营运，员工安全。缅甸子公司没有收到央行指示停止偿还海外贷款，有关公司都及时收到子公司的付款。