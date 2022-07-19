邻里购物券消费逾1亿6300万元 16%用于咖啡店

（早报讯）两轮社区发展理事会邻里购物券计划反应热烈，迄今已有九成本地公民家庭领取各100元的购物券，消费金额超过1亿6300万元，其中2700万元或16.6%是在全岛677家咖啡店的约2800个茶水和小贩摊位使用。

约118万户家庭已领取去年12月推出的首轮邻里购物券，占所有公民家庭的96.8%，消费金额超过1亿零100万元；今年5月发放的第二轮邻里购物券，则已有86.8%或106万户公民家庭领取，消费额达6200万元。政府为这个计划共投入近2亿5000万元。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（7月19日）以主宾身份，在新加坡福州咖啡酒餐商公会第82届执监委员会就职典礼晚宴上致辞时透露，在超过1万7700名参与计划的商家中，六分之一来自咖啡店的摊主。

政府将分别在2023和2024年，再为每户公民家庭提供200元的邻里购物券，她希望有更多咖啡店及摊位，加入社理会邻里购物券计划。

另一方面，刘燕玲说，民以食为天，因此食品服务业和餐饮业是永远充满机遇的行业，而业者确保食品安全、质量和坚持诚信，能让餐饮业持续发展。

“维持透明公道价格，也是诚信的一部分，希望各位福州咖啡酒餐商公会同仁，共同致力于维护咖啡酒餐商的良好信誉，让咖啡店继续成为国人用餐的好地方，聚会的老地方。”