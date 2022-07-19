国防科技研究院 人工智能识别移花接木音视频

（早报讯）网上不时出现恶意编辑的视频、音频和图片，随着剪辑和图像处理技术越来越发达，这些内容的真假也越来越难辨认，也为别有居心者散播假信息、扰乱社会稳定开了方便之门。

国防科技研究院（DSO National Laboratories）借助图像及音频分析等方面的研究成果，研发一系列虚假内容检测工具，自动识别那些人们难以察觉的虚假内容“漏网之鱼”。

国防科技研究院还打造了人工智能模块，防止居心不良的人通过技术手段制造噪点（noises）愚弄图像识别系统，避免影响自动导航车辆的行车安全，以及对国家安全产生威胁。

庆祝50周年举行闭门科技展 黄永宏医生对研究院的贡献予以肯定

人工智能及数据分析技术是国防科技研究院为庆祝50周年而举行的闭门科技展所展示的新型技术领域之一。其他四个领域包括密码学（cryptography）、网络安全、小型化射频和电子设备以及无人系统（unmanned systems）。

国防部长黄永宏医生星期二（7月19日）下午参观科技展后接受媒体访问时，肯定了国防科技研究院过去50年来对我国国防做出的贡献。他指出，国防科技研究院在电脑化和信息化的早期阶段就已设定专注于电子战（electronic warfare）的目标。

黄永宏认为，新加坡武装部队新增设的国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS）以网络情报和信息为中心，国防科技研究院为DIS在数码领域提供我国自主研发的技术创新能力，将是至关重要的。