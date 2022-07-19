富乐医疗集团股东纷争已解决 合并计划数周内完成

（早报讯）成立于新加坡并在十几年间发展成为在亚太拥有超过500家诊所的综合医疗业者——富乐医疗集团（Fullerton Health），已解决股东纷争，即将完成由私募基金RRJ Capital建议的注资3亿5000万元进行合并的计划，并采用新的企业结构。

集团的三名联合创办人兼股东之间的纷争，是这个合并计划之前面对的障碍。如今纷争获得解决，合并预期在今后数个星期内完成。

富乐医疗集团星期二（7月19日）发布消息说，公司已和股东兼董事陈麦克医生（译音，Dr Michael Tan）和陈丹尼尔医生（译音，Dr Daniel Chan）签署和解协议。根据协议，他们已经撤回了在2022年1月向开曼群岛大法院提出的把公司清盘的申请。

文告说，这项“友好”的和解，将为完成私募基金RRJ Capital提出的合并计划铺平道路。这个合并计划在2022年5月5日已获得85.8％股东批准。合并计划也涉及一项贷款安排。

在合并完成时，陈麦克医生和陈丹尼尔医生都会卸下公司董事职务以及在公司和各国相关公司的所有执行和非执行职务。

富乐医疗集团主席林子山说：“事情获得友好和解之后，富乐医疗集团可以开始新的发展篇章，拥有更强大的资产负债表和新的企业结构来追求大流行后的发展机会。我谨代表我的董事们向两位创始董事表示感谢，感谢他们自公司成立以来所做的贡献，特别是将公司从一家新加坡公司发展成为一家区域性医疗服务供应商。”

富乐医疗集团的多数股权由集团副主席兼集团总裁辛大卫（译音，David Sin）拥有。2021年7月，在讨论出售富乐医疗集团期间，辛大卫起诉了陈麦克医生和陈丹尼尔医生。

富乐医疗集团成立于2010年，在十多年内，公司从新加坡的11家诊所发展到八个国家的500多家诊所，为300多万人服务。

据早前媒体报道，私募基金RRJ Capital是富乐医疗集团最大的债主，创办人是来自马来西亚的王忠文和王忠信两兄弟。RRJ Capital主席兼总裁王忠信两年多前在该私募基金认购富乐医疗集团的永久债券后，加入富乐医疗集团董事会成为非执行董事。