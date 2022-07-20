（早报讯）不少美国上市公司发布最新业绩优于市场预期，提振投资者情绪，推动华尔街隔夜股市收高。

道琼斯工商指数上涨754.44点或2.43%，标普500指数涨105.84点或2.76%，当中11个板块皆攀升，通信服务和工业板块领涨。

反映科技股走势的纳斯达克指数劲涨353.10点或3.11%，创近一个月来最大的单日涨幅。

新加坡海峡时报指数星期二闭市报3117.79点，收跌3.97点或0.13％。

东京和首尔股市星期三（7月20日）高开，各涨1.55%和1.59%。

本地股市星期三可关注股票：

1.新航工程（SIA Engineering）星期二开市前披露，集团与波音新加坡共组合资公司Boeing Asia Pacific Aviation Services（简称BAPAS）将在8月暂停运营。BAPAS在2015年10月成立，为区域航空公司提供机队管理服务，波音新加坡持有公司51%股权，新航工程持剩余49%股权。新航工程预期这不会对集团2022/2023财年的每股有形资产或每股盈利带来实质冲击。

2.在观察名单中的SMI Vantage披露，集团正采购新的加密货币挖矿机，并安装在马六甲的挖矿数据中心。第一批的六台机器将在本月底之前交付、安装和运行。

3.科特国际（Trek 2000 International）宣布与能源方案公司Terrenus Energy签署1000万元买卖合约，为对方提供综合方案及开发可再生能源生态系统，以进一步拓展Terrenus Energy的可再生能源业务。

4.受中国清零防疫政策及乌克兰战争影响，仟湖鱼业（Qian Hu）截至6月底上半年集团净利同比下跌4.8％至82万元，销售额下降4.0％至3810万元。公司预计集团下半年销售额将持续增长并取得盈利。