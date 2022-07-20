审计长报告：精深局管理疏失 多支付422万元补助

（早报讯）审计长2021/2022财年的审计报告发现，新加坡精深技能发展局（SSG）在管理补助方面存在疏漏，预计导致当局多支付422万元。

该局在收取拖欠的技能发展税（Skills Development Levy）时也存在疏漏。根据该局记录，截至2022年4月，2015年至2020年期间拖欠的技能发展税累计达4300万元。

报告指出，新加坡精深技能发展局的执法行动迟缓，没有对可能拖欠巨额技能发展税的雇主展开审计，技能发展税拖欠得越久，收回的可能性就越低。

至于社会及家庭发展部，审计发现，两个社会服务中心（SSO）的工作人员没有按照规定审核发放的现金与超市礼券，却在记录簿上签名。此外，用于管理社区关怀计划（ComCare）的社会服务网络在管理、评估账户时也存在疏漏。总审计署抽查的六成账户，都存在延迟清除不必要的账户的情况。

审计长指出，不及时清除不必要的账户及其访问权限，可能导致更改援助金额等未经授权的活动。社区关怀计划的申请者与受益者的资料也可能被窃取。

审计也发现，保健促进局、新加坡土地管理局和人力部在冠病相关的采购与支出上存在疏漏与改进空间。

这三家机构共为冠病相关设施和服务支出15.1亿元，涵盖2020年1月至2021年3月的人力服务、住宿设施、配餐等。总审计署指出，总体上看，三家机构在采购和合约管理的四个阶段均有把关的流程与控制方法，但在评估承包商的建议及价格合理性等方面存在失误。

审计报告已于星期二（7月19日）提交国会。