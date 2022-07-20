滨海湾“反恐”场面 直升机和充气艇上演追逐战

（早报讯）相比开阔的外海，直升机和几艘硬壳充气艇在滨海湾上演“追逐战”，难度更高，演出时每一分每一秒都要精准无误。

时隔五年，今年国庆庆典再次上演“全面防卫表演”（2017年时被称为精锐防卫表演），观众能看到新加坡海军和空军部队的精英在滨海湾内上演反恐桥段，以30海里节的速度追击“恐怖分子”，通过使用空弹模拟枪林弹雨的一幕，让滨海湾的公众近距感受这场刺激的表演。

首次在国庆庆典亮相，替代CH-47D型契努克直升机的CH-47F型重型直升机会演示机降作战（helocast）任务。直升机下降到距离水面仅三米的高度，让海军潜水员跳入水中作战。水花四溅，在短短两分钟内，训练有素的军人就成功解除了危机。

负责策划全面防卫表演海事项目的周敬顺少校（36岁）受访时说，今年是自疫情暴发后首个常规国庆庆典，加上五年未有进行防卫表演，团队都非常谨慎并早在今年5月就开始准备，确保演出顺利和安全。

“毕竟已经好几年没有进行这个项目以及疫情的关系，所以一开始会放慢练习步伐，以及和其他合作伙伴建立更坚固的关系。在到滨海湾练习演出前，我们内部也进行了充足的模拟训练，以克服空间狭窄的挑战，所以很期待将演出呈现给观众。”