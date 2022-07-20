本地股市周三早盘涨1.33%

（早报讯）华尔街隔夜股市强劲回升推动本地及亚太股市高开，海峡时报指数星期三（7月20日）中午报3159.37点，涨41.58点或1.33%。

海指早盘最高点3161.71点，最低点3134.62点。全场成交量4亿7003万股，成交额4亿7961万元，上升股252只，下跌股124只。

本地银行股支撑海指的涨势，大华银行（UOB）上涨2.87%至27.22元，星展集团（DBS）涨2.57%至30.72元，华侨银行（OCBC）涨1.33%至11.47元。

亚太主要股市早盘全线上扬，东京股市劲升2.48%，香港、悉尼、首尔、上海和深圳股市的涨幅介于0.61%至1.87%。

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙告诉《联合早报》：“市场信心正在慢慢恢复。美国企业盈利普遍符合预期，表明尽管预期利率上升和美元走强，但经济仍保持坚挺。"

辉立证券首席交易员韩巍博士受访时说：“美国股市高开高走，相信是因为市场隐藏利好消息，很有可能是美国联邦储备局7月份加息幅度不会如市场预期那么激进，达到75至100基点。”

他看好当前乐观情绪将维持一到两个礼拜，之前蒙受较大亏损的投资者，可以把握机会逢高卖出以降低亏损。另外，国际原油价格近期料进一步反弹，他建议投资者可以关注本地能源与岸外与海事板块的买入机会。