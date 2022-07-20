过去一周酷热难耐 冰品销量增二至五成

（早报讯）本地星期三（7月20日）清晨全岛的一场大雨，驱散了过去一周的炎热天气。过去一周酷暑难耐，滨海堤坝的气温监测站一度记录到35.8摄氏度的高温，东海岸夜间的气温甚至也逼近30摄氏度。

新加坡气象署预测，下来两周本地料出现雷阵雨，但最高气温仍可达到34摄氏度。

持续高温让许多民众纷纷涌入购物中心及图书馆享受免费冷气；电风扇和冷气也持续热销；消暑饮料的销量更是猛增，销量比平日多出二至五成。

星期二（19日）的午餐时间，武吉士街商圈有不少民众撑阳伞或携带小型电扇避暑，在交通灯旁的饮品店，短短十分钟就卖出23杯冷饮。

在四马路拥有三家分行的红马参茸海味发行经理蔡水炎（52岁）说，天气酷热偶有阵雨，不少顾客上门购买凉茶、中国薏仁和菊花等草药煲汤，以降火祛湿。“生意比平时多出20%。”

冰品老板娘：煎蕊日卖300多碗

雅柏熟食中心售卖煎蕊冰品的老板娘高翠玲（42岁）则说，高温天气更多顾客点冰品让生意大好，一天可以卖出300多碗煎蕊，比平时多了100碗。

来自捷克的奥尔加（Olga，44岁，医生）携丈夫和两名子女到我国度假。她说：“新加坡风景优美，可就是太热了，我们刚刚在乌敏岛玩时还有大树可以遮阴，现在打算直奔圣淘沙的海洋馆吹冷气。”