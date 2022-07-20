四岁女童因冠病逝世 母盼女儿已在天堂玩乐

（早报讯）四岁女童因冠病引发肺炎病逝，全程伴随在侧的母亲悲恸不已，希望女儿在天堂当个快乐的天使。

《每日新闻》报道，四岁的拉依莎（Raisya Ufairah Mohammed Ashraff）在上星期五（7月15日）出现咳嗽和发烧等症状，但当时的冠病快速检测（ART）结果仍呈阴性。

不料，拉依莎的病情在两天内急转直下，不幸在医院中病逝，成为本地第二名因冠病逝世的12岁以下病患。

母亲玛达丽娜说，她在17日晚上开车送拉依莎到诊所求医后，在给拉依莎喂药时，她却开始呕吐和吐出白沫，随后陷入昏迷。

玛达丽娜立即电召救护车，医护人员当时建议她先让女儿平躺在地上。救护车到来前，还有路人协助为拉依莎实施心肺复苏术。

在送院途中，医护人员不断为拉依莎施救，试图恢复她的心跳。然而，拉依莎在医院急救两小时后仍回天乏术。

在医生确认拉依莎去世后，玛达丽娜对女儿说：“妈妈知道你已经永远离开了，到天堂玩乐去吧！”

忆述这一幕时，玛达丽娜依然泪流不止。

卫生部星期二（7月19日）说，拉依莎并没有疾病史，患病前身体状况良好。

当局证实，拉依莎是在15日出现上呼吸道感染和发烧症状，并在星期天确诊冠病。她在服药后依然感到不适，更在当晚昏迷。

验尸官后来确认拉依莎死于冠病引发的肺炎。