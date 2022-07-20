儿逝世 残疾母失依靠 善心公众纷伸援手

残疾母痛失爱儿，孤苦无依也没钱为儿办后事，报道出街后，不到一天就有超过50通电话或短信纷至沓来，四面八方涌来的善心人士纷纷表示愿意捐款捐棺。

《新明日报》星期二（7月19日）报道，住在马西岭巷第13座组屋一房一厅租赁单位的郭海吉（35岁）周一（18日）早上7时半睡死在客厅，双腿畸形兼患肌肉萎缩的母亲许亚钻（64岁）痛失爱儿以及生活依靠，她银行账户里仅剩六元存款，无法为儿子办理后事。

记者星期二下午走访时，郭海吉的灵堂已设置在组屋楼下。卓越殡葬服务公司负责人卓伟杰（35岁）告诉记者，他们派人与家属了解情况后，决定免费为死者办理后事，包括捐棺、灵堂布置、请人念诵佛经等，费用约7000至8000元。

“不少人生活不容易，有需要的话，我们也想尽一份力，为他们办好丧礼，送最后一程。”

除了这名殡葬业者，报道出街后，另有约10名业者也告知《新明日报》，有意愿无偿为郭海吉办理丧事。

此外，《新明日报》连续两天接获多名善心人士的来电、短信、面簿私信、留言等，他们致哀之余，也纷纷伸出援手，想捐钱给许亚钻。

郑姓邻居（58岁，散工）以及郭海吉的好友等人，也协助处理后事。郑姓邻居说，前一晚有几十名好心公众，特地到灵堂吊唁和交帛金。