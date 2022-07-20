本地新建数据中心须符合更严格绿色标准

（早报讯）数据中心为电子商务和日常生活提供不少应用和服务，但消耗的能源非常大。为确保这些重要设施的可持续发展，政府规定今后在我国新建的数据中心必须符合一套更严格的绿色标准。

目前有70个数据中心在我国运作，负责管理多个领域和企业的重要数据。不过中心的存储和冷却等设备非常耗水耗电，单是2020年的用电量就占全国用电量的7％。

为了妥善解决能源效率的问题，政府于2019年宣布暂停在本地增建数据中心，直至今年初才宣布恢复建造。

资讯通信媒体发展局和经济发展局星期三（7月20日）宣布推出新的试行计划，并广邀感兴趣的业者提交提案。只有获选业者能在本地建数据中心。双方希望通过这项计划，鼓励本地采纳可取得能源效率与去碳化的创新科技和最佳作业方式，同时提升我国在这方面的国际地位和经济价值。

通过这项计划兴建的数据中心，必须获得建设局与资媒局的绿色建筑标志白金认证。中心的电源使用效率（Power Usage Effectiveness，简称PUE）也必须达到1.3。PUE是衡量数据中心能源效率最常见的方法，数值越接近1，整体效率就越高。

业者也须在提案中说明如何借助氢能（Hydrogen）以及光伏建筑一体化等再生能源降低碳足迹。

试行计划申请截止日期是11月21日，评估结果预计明年初出炉。