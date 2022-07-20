（早报讯）为加强公共服务推动我国可持续发展的能力，公共服务委员会推出永续发展奖学金，鼓励不同阶段的学生通过公共服务，为气候变化、洁净能源和绿色金融等领域做出贡献。

公共服务署星期三（7月20日）宣布，今年9月1日新一轮的奖学金申请开放时，将推出新的公共服务委员会（永续发展）奖学金和硕士奖学金，以建立和加强公共服务在可持续和循环发展方面的能力。

可持续和循环发展领域包括气候变化、洁净能源、城市规划与基础设施、绿色金融、循环经济等。对这些领域有兴趣的大学生，以及高中、理工学院和大学的毕业生，都可以申请新的永续发展奖学金。

公共服务委员会（永续发展）奖学金得主有机会在不同的政府部门，参与相关项目与政策的工作，包括在可持续和循环发展相关的岗位开启职业生涯。

主管公共服务的教育部长陈振声星期三在公共服务委员会奖学金颁奖礼上说，气候变化可能很快就会成为新加坡这种岛屿城市国家的生存危机，它不只威胁到我国海岸防线，也将重塑全球经济布局和供应链。

面对能源和碳方面的挑战，陈振声说，启动新的永续发展奖学金，是为建立我国在相关领域的能力。

他也指出，随着我们在未来50年构建和重建新加坡，如何优化土地和海洋空间，为后代创造更好的生活、工作和娱乐选择，是如今值得深思的问题。