卫科局参与互联网执法行动 撤下逾800种非法保健品

（早报讯）卫生科学局6月参与国际刑警组织协调的互联网执法行动，在一个星期内从本地电商和社交媒体平台上，下架了800多款非法保健产品。

卫生科学局星期三（7月20日）发文告说，当局6月23至30日参与了由国际刑警组织协调的“盘古行动”（Operation Pangea），期间从本地电商平台查获与撤下800多款非法药品和医疗仪器。

未经当局评估和批准而遭下架的保健产品种类包括糖尿病药物、血糖监测器、声称能增强性能力的药物。

当局说未经过批准的血糖监测器，使用时存在错误测量血糖的风险，病患若因此注射剂量错误的胰岛素，将十分危险。

因此，卫生科学局提醒公众：

不要在网上购买处方药，处方药的药效较强，应由医生或药剂师根据个人病情开出。

在网上购买保健产品时要谨慎，比较便宜的产品可能使用了不安全的原料、制造或储存的方式可能不达标，产品甚至可能掺入了有害或禁用的成分。

网上对产品的评论往往无法验证，不可轻易相信，应多留意那些承诺快速达到奇效，或带有夸大声明的产品，如100%安全、没有副作用并缺少科学证明等。

从信誉良好的零售商网站或有实体店面的店家处购买保健产品。

公众若有任何有关违禁或可疑的药品的信息，可拨电68663485或电邮hsa_is@hsa.gov.sg，向卫生科学局的执法部门举报。