肾脏透析基金在海军部连路开设新洗肾中心

（早报讯）肾脏透析基金在海军部连路开设新的洗肾中心，除了能在该区服务更多贫困洗肾病患，基金会也将通过新中心试行新的医疗科技和个人化运动计划，改善病患的治疗与护理。

肾脏透析基金（Kidney Dialysis Foundation）第四家洗肾中心星期三（7月20日）正式开幕。新中心位于海军部连路第405座组屋楼下，宗教组织三皇五帝捐赠110万元资助建设项目的装修与设备费用。

末期肾病在新加坡日益受到关注，本地目前每天有约六人被诊断出肾衰竭，比2011年的每日病例多出两人。通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生与三巴旺集选区议员林伟杰医生星期三应邀到场参与新中心的开幕仪式。普杰立主持开幕仪式时强调，这个趋势将随着本地人口老龄化而加剧，糖尿病等慢性疾病患病率也会随着增加。

他说：“我们必须采取多管齐下的方法来解决这个令人担忧的趋势，包括预防和教育工作、治疗，以及疾病管理。”

新洗肾中心设有19台血液透析过滤（haemodiafiltration）机器，能应付114名洗肾病患的需求。这类洗肾方式与传统的血液透析洗肾类似，但可更好地确保患者的血压在洗肾过程中保持稳定，减少长期洗肾的副作用如肌肉萎缩。

肾脏透析基金也联系上了数码科技公司Hublet和本地健身公司Retrofit，除了利用数码科技为洗肾病患提供更好的洗肾体验和疾病管理教育，以及定制的运动计划，增强他们能独立活动的能力。