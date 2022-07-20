本地兴起新诈术 扮“顾客”骗餐饮业者

（早报讯）本地兴起新型诈骗手法，不法分子假扮顾客向餐馆订位后，要求不在菜单内的昂贵新菜色，并提供虚假的供应商骗取钱财。今年7月至今已有五名业者受骗，涉及金额至少7万3500元。

警方星期三（7月20日）发文告说，受害餐饮业者一般会接到显示“+”开头的电话号码。电话那头的“顾客”会预订多个餐馆座位，并要求业者提供不在菜单内的昂贵菜肴。

餐饮业者接着收到“顾客”提供的虚假供应商。“顾客”先声称自己会预支这些菜肴的材料费，再发去一张伪造的银行汇款截图。蒙在鼓里的餐饮业者被引导联系假冒的供应商后，便会自掏腰包支付材料费。

殊不知，“顾客”自始至终并没有汇款，那些不在菜单内的材料也不会送到。骗子得逞后就失联，受害者才意识到自己被骗。

警方提醒餐饮业者，若接到来自海外顾客的预订时，应询问他们是否有本地的联络方式，有“+”开头的电话号码是国际电话；与新的供应商交易时，应避免提前付款或预付订金，可安排与供应商见面，货到才付款；购买前也可在网上搜索供应商的资料作为参考。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。另外，公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索。