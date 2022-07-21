星期四值得关注的股票

（早报讯）受到银行股带动和隔夜美股的刺激，新加坡海峡时报指数星期三（7月20日）闭市报3170.29点，上涨52.50点或1.68％。

华尔街隔夜股市走高，而以科技股为主的纳斯达克指数也因科技企业发出正面盈利信号而上涨1.58%。至于标普500指数和道琼斯工商指数则分别上扬0.59%和0.15%。

星期四（7月21日）值得关注的股票如下：

*丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust，简称MCT）与丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust，简称MNACT）的合并案，将从今天起生效。

根据今早的联合文告，信托预料会在本月29日按照协议支付相关款项，丰树北亚商业信托将在8月3日除牌。

*集永成（Chip Eng Seng）今早表示，由于疫情干扰建材和人力供应链导致建筑成本高涨，加上俄乌冲突加剧困境等因素，集团至今无法找到建筑商，因此决定终止位于西澳南珀斯的一个商住综合项目。

集团是在2017年与澳大利亚Sirona Lyall Street组成合资公司，分别占股七成和三成。

*ESR集团今早宣布以约52亿5700万港元收购香港新界一幅面积约59万4652平方英尺的地段，可作为物流、货运代理和储存集装箱等用途。

*凯德集团（CapitaLand）从它昨天主办的可持续发展挑战活动CapitaLand Sustainability X Challenge中，选出10家起步公司，让它们在凯德全球的某些房地产测试它们的创新方案。其中三家起步公司获颁特别表扬奖，并各取得10万元资金资助测试计划。

*吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）宣布，集团的独资子公司吉宝区域供热供冷公司（Keppel DHCS）在樟宜的大楼获得建设局（BCA）绿色建筑标志白金奖（BCA Green Mark Platinum）。这是本地第一座获得这个奖项中产能建筑认证（Positive Energy Certification）的大楼。屋顶和建筑外墙安装了超过4000平方公尺的光伏（photovoltaics），预计每年可产生约60万千瓦时的可再生能源，超出建筑能耗的一倍多。

*美德向邦医疗国际（Medtecs International）表示，由于订单减少以及口罩和个人防护设备需求和售价的下降，集团预期今年上半年会出现亏损。此外，公司在品牌推广、电子商务发展和设立丁腈（nitrile）手套工厂中也增加了成本开销。公司将在8月15日或之前公布上半年业绩。