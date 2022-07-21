本地股市星期四早盘跌0.71%

（早报讯）对于通胀和全球经济可能陷入衰退的担忧再次困扰市场，投资者静候欧洲央行利率决策，保持谨慎情绪，我国股市星期四（7月21日）早盘回落。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌22.41点或0.71%，报3147.88点。

全场成交量3亿6236股，总额3亿4008万元。整体上升股181只，下跌股188只。

海指成分股跌多升少，八只上扬，16只下跌，六只持平。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）和怡和控股（JMH）领涨。星狮物流商产信托起1.50%，报1.35元，怡和控股起1.22%至54.93美元。

领跌的是大华银行（UOB）和怡和合发（Jardine C&C）。大华银行跌2.05%至26.83元，怡和合发跌1.62%至27.30元。

分析师仍普遍认为全球经济衰退的风险正在提高。富达国际（Fidelity International）全球首席投资官安德鲁·麦福睿（Andrew McCaffery）评论说："通货膨胀的压力已加剧，供应链正在重组。我们认为这是‘大重置’的开始。在这一过程中，以美国联邦储备局为首的多国央行正走上更加鹰派的道路，把遏制通胀置于软着陆之上。”

因此，他认为，全球经济增长的下行风险已大幅增加。欧洲经济如今看来很有可能陷入衰退，而美国也更接近于硬着陆的情况。

根据法盛投资管理（Natixis Investment Managers）旗下和相关公司34个策略师和组合经理等进行的调查，近四分之一认为今年下半年全球经济陷入衰退在所难免，而64%则认为有显著的可能性。

法盛投资经理方案（Natixis Investment Managers Solutions）全球市场策略主管谢图内（Mabrouk Chetouane）说：“‘衰退’一词正在给市场带来长期的不利影响，但从某些方面来说，摆脱当前通胀环境的唯一途径却是由各国央行触发这场衰退。接着，我们就能够从通胀冲击的另一端走出来，而市场届时将会反弹。”

不过，星展银行的利率策略师廖裕铭和货币策略师黄鲳诚21日在一份报告中指出，市场对美国联邦储备局继续大幅加息的预期正在减退。

联储局加速加息周期，在周期较早时段加息更多，意味着在较后期加息幅度会更小，假设最终要达成的利率范围保持不变。

此外，市场也降低了对联储局所设定的利率范围的预测。