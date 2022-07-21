兀兰校园炸弹恐吓虚惊 一少年助查

（早报讯）兀兰一所中学惊传炸弹恐吓事件，惊动警方到场调查，所幸调查后并未在校园发现危险物品，一名少年目前正协助警方调查。

这起事件发生在星期四（7月21日）早上约7时40分，地点在兀兰的永青中学（Evergreen Secondary School）。

警方发言人受询时证实，在周四早上约7时40分接获通报，称兀兰83街11号发生了一起炸弹恐吓事件。

警方接获通报后，立即派人到学校进行安全检查，最后证实校园里没有任何具威胁的物品。

警方目前根据联合国（反恐怖主义措施）条例调查这起事件，一名少年正在协助调查。

警方也提醒，当局会严肃看待所有安全威胁，并会调查任何蓄意造成公共恐慌的人。

陈振声庆幸学生教职员都平安

教育部长陈振声星期四针对这起事件在面簿发文指，永青中学的职员当天早上向警方报案，指学校接获炸弹威胁。

警方迅速作出反应，在校园内进行彻底的安全检查，并在完成检查后确定是虚假威胁。

学校的教职员和学生在这期间都保持冷静，并按照计划疏散。校方也通知家长不要把孩子送到学校，并让已经到校的学生回家，以防万一。

另外，教师正在关注学生的情况，学校辅导员也已准备就绪，随时为有需要的学生提供协助。

陈振声说，“我很庆幸所有学生和教职员都平安无事，并感谢警方迅速作出反应。学生和职员的安全是至关重要的，教育部不会容忍任何危及学校的威胁或行动。”

他也说，当局将会与警方合作采取必要的行动，来将引起公共恐慌的人绳之以法。