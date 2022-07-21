“代购夫妻”被通缉 母闻儿涉骗泪洗脸

“代购夫妻”成全球通缉犯，我国警方星期三（7月20日）晚公布两人全名与照片。《新明日报》探知涉案的狮城男是独生子，母亲得知儿子涉骗案当场落泪。

《新明》连日独家报道，一对夫妻被指代购名表和名包，近200人过去半年花逾3200万元购买，但都没收到货，夫妻失联，多人报警。

警方在6月27日逮捕涉案男子，其妻子助查，两人护照被扣押，但随后他们在40岁马国男子的协助下，躲藏在罗厘隔层从大士关卡偷渡到马国，据传两人已一路北上潜逃到泰国。

警方星期三晚再发文告，公布涉案夫妻的名字与照片，并指当局正在调查涉及Tradenation和Tradeluxury公司的欺诈案件，也已对涉案的26岁新加坡籍男子皮佳鹏（Pi Jiapeng，译音），以及27岁泰国籍女子潘素克·希里维帕（Pansuk Siriwipa），发出逮捕令和在国际刑警组织发布红色通缉令。

来自单亲家庭 与母亲相依为命

据一名熟悉皮佳鹏家庭情况的知情者爆料，狮城男是独生子，来自单亲家庭，与母亲相依为命。

“他们涉骗案的事情曝光后，我曾去找他的妈妈，但他妈妈也被蒙在鼓里，对儿子的作为一无所知。”

另外，数日前有一名苦主也找上狮城男母亲住家，苦主指对方母亲显然什么都不知情，一直在他面前哭泣。这名苦主后来也在有逾百名苦主的WhatsApp群组里说出此事。

警方呼吁公众提供涉案夫妻下落的信息，知情者可拨警方热线1800-255-0000（海外来电者请拨+65 62550000）。