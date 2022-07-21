关税局局长何志鹏9月卸任 由陈汉辉接任

（早报讯）新加坡警察部队副警察总监陈汉辉从9月1日起，将从何志鹏手中接过新加坡关税局局长一职。

财政部星期四（7月21日）发文告说，财政部长已委任陈汉辉为下一任的新加坡关税局局长，他将在2022年9月1日接替现任局长何志鹏。

何志鹏从2014年1月1日开始担任关税局局长，卸任后将往教育领域担任高级职务。关税局在何志鹏的领导下，踏上转型之路，加强运用科技提高整体效率，包括海关流程数码化，以及加强与海外贸易伙伴的电子贸易。

何志鹏在发展互联贸易平台（Networked Trade Platform）上扮演重要的角色，这是一个整合贸易与物流生态系统的重要平台，可促进与多个主要海外伙伴的合作，以电子形式共享贸易和海关文件。

在贸易便利化方面，何志鹏负责监督亚细安海关运输系统（ACTS）、亚细安自认证（ASEAN Wide Self-Certification）制度的推行以及参与新加坡最近加入《关于简化和协调海关业务制度的国际公约》（也称《经修订的京都公约》）的筹备工作。

在何志鹏任内，关税局与澳大利亚、香港、新西兰、泰国和美国签署了“经认证的经营者”国际互认协定（AEO-MRAs），确保本地获认证的新加坡公司，得到合作伙伴的认可，并能在外国伙伴的管辖范围内更快速地通过海关检查。

即将接任关税局局长的陈汉辉现年53岁，他在1994年加入新加坡警察部队，目前是副警察总监（行动）。过去28年来，他曾多次担任内政团队的要职，包括移民与关卡局副总监（政策与转型）、警察部队人力局局长、中央警署署长和保安指挥处处长。

在副警察总监（行动）任内，陈汉辉负责监督警察部队在疫情期间的行动，还领导了一系列广泛的政策、行动与技术的发展工作，包括打击犯罪、反恐、防御安全、培训、社区参与和警察监管职能。