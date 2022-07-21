大熊猫叻叻下个月满岁 一家三口开生日派对

（早报讯）首只“新加坡制造”的大熊猫叻叻下个月满一周岁，公众即日起可购票参与长达一个月的生日派对。

叻叻于去年8月14日呱呱坠地，原本200克的幼崽如今已长成一只毛茸茸、精力充沛的小家伙，体重也增加到了近30公斤。

恰巧叻叻的父母凯凯和嘉嘉也将在9月分别迎来15岁和14岁的生日，河川生态园因此准备为这一家三口展开一个多月的生日庆祝活动，从8月5日一直举办到9月11日。

到时，河川生态园将化身为大型生日派对，除了日间的各项活动，也会在夜晚安排一些特别的装置和活动，包括可以绽放烟花的竹子造型生日“蛋糕”，访客也能进入LED“竹”光隧道，拍照留念。不过，由于一些动物须在夜间休息，大熊猫竹林和松鼠猴森林晚上将会关闭。

派对主角叻叻一家在8月6日到9日早上11时45分，会在大熊猫竹林共度家庭时光，叻叻也将与各种有趣的玩具互动。

可爱的熊猫家族吉祥物也会在活动期间的星期五和周末，以及公共假期当天和前夕的多个时段现身河川生态园，与访客互动拍照。此外，访客也能为叻叻写下生日祝福。

活动期间，访客可购买到熊猫造型的甜点、月饼，以及叻叻生日限定的熊猫主题收藏品。

公众星期四（7月21日）起可以上网购买熊猫派对配套，包含日间和夜晚活动的入场券，价格从36元起。预知更多详情，可到活动页面查询：www.mandai.com/PandasticParty。