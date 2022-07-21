2023总统挑战将着重支援看护者

（早报讯）明年的总统挑战主题定为“关怀看护者”，将专注支援支持看护者的社会服务机构，让看护者能得到更多及可负担的支持。

哈莉玛总统星期四（21日）走访照顾者联盟（Caregivers Alliance Limited）时宣布了明年总统挑战的主题。

她受访时说，社会给予看护者的关注，不及他们所照顾的患有精神健康或其他疾病及残疾亲人，37%的看护者是独自一人在挣扎为亲人提供看护，其中近三分之二的人也反映因没有足够支持而挣扎。

“因此，2023总统挑战要关注看护者，如果看护者本身健康感到不适，他们就无法满足照顾他们亲人的需求，更无法满足自己的需求。”

哈莉玛也表扬照顾者联盟为看护者所提供的支持服务，并与许多医院、学校、公司、信仰组织等机构合作。“与社区中的每个人一起努力为看护者提供更好的支持是绝对重要的。”

今年的总统挑战是以“支持低收入家庭”为主题，让81个社会服务机构从中受惠，通过动员社区力量为低收入家庭提供日常援助。

欲申请2023总统挑战的援助，申请机构须在拨款的财政年拥有公益机构（Institutions of Public Character）资格，申请期为今年7月25日至9月5日。有兴趣的机构可上网www.presidentschallenge.gov.sg下载申请表格，或电邮pc_enquiry@ncss.gov.sg询问详情。