可持续材料工程集团Archwey将环球总部迁至新加坡

（早报讯）有志消除原生塑料、改变塑料使用游戏规则的可持续材料工程集团Archwey公司，已把环球总部从荷兰搬迁到新加坡。

它是鉴于新加坡优良的基础设施、可持续发展承诺和全球联系性，而决定把总部搬来这里。它还将在本地从事研发工作，并会把三家子公司也带到新加坡，包括它最先创立的存储设备（例如衣架）供应商Arch & Hook，以及刚正式推出的再循环塑料原料供应商PlasticBean。

Archwey公司设在新加坡的环球总部星期四（7月21日）正式开幕，主宾是我国国会议长陈川仁。

据透露，Archwey公司与合作伙伴从世界各地严重受污染的河流收集塑料垃圾，并采用公司专利的BLUEWAVE塑料方案，把这些回收的塑料垃圾处理生产出BLUEWAVE热塑性材料，即BLUEWAVE热塑性材料是100％由回收的海洋塑料、船舶塑料和回收的用后塑料制成。热塑性塑料的特点是可以不断回收重用。

三家子公司分别是Arch & Hook、Shieldler以及PlasticBean，分别为时装界供应热塑性塑料制成的衣架，为药剂公司提供吸塑包装（blister pack）、药盒与药瓶，以及为工业界提供可以用于生产家具等各种产品的再循环与可再循环塑料原料。