知情人士：凯德综合商业信托角逐职总40亿元商场资产

（早报讯）凯德综合商业信托（CICT）和香港的领展房产基金（Link REIT）据说都在角逐职总创优企业合作社（NTUC Enterprise Co-operative）旗下贸惠合作社（Mercatus Co-operative）四个总值40亿元的邻里零售商场资产组合。

彭博社星期四（7月21日）引述知情人士的消息指出，有关40亿元零售商场资产组合的竞标者包括这两个信托。

四个邻里零售商场资产是宏茂桥城（AMK Hub）、裕廊坊（Jurong Point）、NEX购物中心的一半股权，以及占汤申大厦（Thomson Plaza）约一半楼面的分层地契店面，总计净可租用楼面约150万平方英尺。

知情人士说，凯德综合商业信托正在为这个可能的交易寻找融资来源，而香港的领展房产基金则在与一家顾问公司研究竞标之事。

资产引起本地其他企业的兴趣

这些资产也引起了新加坡其他企业的兴趣，包括星狮地产（Frasers Property）和远东机构（Far East Organization）。知情人士补充说，提出无约束力投标书的截止日期是在本月底。

据彭博社上个月报道，贸惠合作社就这项可能的脱售，正在与一家财务顾问合作。贸惠合作社后来证实它正在对部分房地产资产进行战略审查。它管理着价值超过100亿元的资产，根据它网站上的资料，按楼面计算，它是新加坡最大的商场拥有者之一。

除了上述四个零售商场资产，贸惠合作社在新加坡各地的零售商场和场地还拥有分层地契房地产资产，以及31层的办公大楼滨海林荫道1号（One Marina Boulevard）。

知情人士说，这些潜在竞标者都在考虑着，最终可能决定不竞标。凯德综合商业信托的代表在回答彭博社的询问时说，信托定期与其他各方讨论并评估可能的机会。如果有任何重大进展，公司将作出适当的发布。