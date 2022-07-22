星期五值得关注的股票

（早报讯）本地股市套利回调，新加坡海峡时报指数星期四（7月21日）闭市报3152.30点，下跌17.99点或0.57％。

华尔街隔夜股市继续上扬，纳斯达克指数起1.36%，标普500指数起0.99%，道琼斯工商指数起0.51%。

星期五（22日）值得关注的股票如下：

*新加坡交易所（SGX）和纽约证券交易所星期五宣布，双方签署了一项新的协议，让企业在两家交易所双重上市方面，以及着重于资本市场的其他关键领域，进行合作。

*同乐集团（Tung Lok）星期五早上表示，集团目前计划在2023财年开设多达三家新餐馆，而在必要的情况下现有餐馆也可能需要进行主要翻修。

该餐饮集团是在答复新加坡证券投资者协会（SIAS）提问时，做出以上表示。协会就集团常年报告发出多道问题，包括询问董事会是否检讨了集团的盈利情况和为股东制造长期价值的能力。

集团表示，尽管它在2022年下半年取得160万元盈利，但由于上半年蒙受340万元亏损，全年仍亏损180万元。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）由于租用率稳定，扩大后的资产组合也贡献收入，第一季每单位派息同比增加5％至2.268分。

丰树物流信托星期四（7月21日）闭市后发布截至今年6月底的2022／23财年第一季业绩。

信托的可派发收入比上财年同期增加17.2％至1亿零860万元。派息日是9月9日。

*凯德综合商业信托（CICT）和香港的领展房产基金（Link REIT）据说都在角逐职总创优企业合作社（NTUC Enterprise Co-operative）旗下贸惠合作社（Mercatus Co-operative）四个总值40亿元的邻里零售商场资产组合。

彭博社星期四引述知情人士的消息指出，有关40亿元零售商场资产组合的竞标者包括这两个信托。

*铝企业（Ascent Bridge）宣布，公司全资子公司MTBL在全球（不包括中国大陆）独家分销品牌“茅台不老”，为中国白酒消费者带来创品尝新体验。

*莎姆达拉（Samudera Shipping Line）星期四股价大涨9.09％，新交所询问股价波动异常的原因，有待公司答复。股价从7月6日开盘的0.765元，连涨10天，星期四收报1.08元，涨幅超过41％。

*Rex国际（Rex International）持股91.81％的子公司Masirah Oil针对安曼岸外Yumna油田的复产情况发布最新动态，更换油田生产流水线的所有设备和系统已在供应船上就位，但因天气恶劣，更换计划推迟。对于之后油田恢复生产情况，公司将另行通知。