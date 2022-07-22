设骗局或当钱骡 343人涉诈近610万元

（早报讯）涉嫌设下各种骗局或当钱骡，涉及的金额近610万元，343名男女正在协助警方调查。

新加坡警察部队星期五（7月22日）发文告说，商业事务局和七个警署从7月8至21日，展开为期两周的执法行动，共有236名男子和107名女子涉诈骗或当钱骡，正在协助调查。他们的年龄介于14至78岁。

这些人相信涉及超过857起诈骗案，包括网络爱情骗案、冒充政府人员及假公安骗案、电子商务骗案、遗产继承骗案、网络钓鱼骗案、投资骗案等。受害者损失的金额近610万元。

调查人员以涉嫌欺骗、洗钱、无照提供付款服务等罪名对他们展开调查。

欺骗罪一旦罪成，可面对长达10年监禁和罚款；洗钱罪名成立，将面对不超过10年监禁和不超过50万元罚款，或两者兼施；在没有执照的情况下经营任何形式的付款服务，一旦罪成，将面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年，或两者兼施。

警方严正看待诈骗案，将依法严惩违法分子。公众也应该拒绝他人随意使用自己的银行户头或电话线资料。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。

公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，或拨打999报警求助。