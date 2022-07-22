本地股市周五早盘起0.81%

（早报讯）欧洲中央银行加息幅度超出预期，但却未撼动市场情绪，美国隔夜股市持续走高，本地股市星期五（7月22日）早盘也高开高走，在收复星期四的失地后继续上升。

截至中午12时，新加坡海峡时报上扬25.41点或0.81%，报3177.71点，盘中最高点是3179.27点，最低点3162.96点。

海指成分股方面，20只上扬，七只下跌，三只持平。

领涨的是云顶新加坡（Genting Singapore）和大华银行（UOB），分别起4.52%至0.81元，以及起1.62%至27.54元。

领跌的是新电信（Singtel）和胜科工业（Sembcorp Industries），前者跌0.75%元至2.65元，后者跌0.67%至2.95元。

欧洲央行（ECB）星期四（21日）出乎市场意料地加息50个基点，幅度超过预期。这是该行11年来首次加息。

欧洲央行表示，未来的政策利率路径将继续依赖数据，并有助于在中期内实现2%的通胀目标

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙受访时说，尽管欧洲央行和美国联邦储备局大幅加息，但股市表现仍然良好。

“北溪一号管道（Nord Stream 1）项目恢复运营导致大宗商品价格下跌，以及美国企业盈利状况强劲，使得市场情绪有所改善。”

法盛投资经理方案（Natixis Investment Managers Solutions）全球市场策略主管谢图内（Mabrouk Chetouane）和市场策略师尼古拉·马拉加迪斯（Nicolas Malagardis）在一份报告中指出，尽管欧洲央行在6月份发出加息25个基点的信号，但它在政策会议上却宣布给三项政策利率加息50个基点，这是欧洲央行的存款利率自2014年以来首次超过负值区域。

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）暗示，在未来举行的会议上，利率将进一步正常化，但达成中性利率的最终目标仍然没有改变。

谢图内和马拉加迪斯认为，这个说法很重要，因为这意味着欧洲央行不认为需求过剩，以致于要把利率推至压制需求的区间。