狮城情侣飞韩确诊 旅程八天隔离七天

狮城情侣飞韩国要展开八天自由行，不料抵达韩国第一天两人就确诊冠病，花了超过3000新元还未旅行，就在酒店完成七天隔离后隔天返新，感叹虽然扫兴但庆幸打了疫苗症状不严重。

同为25岁的黄小姐和李先生星期三（7月20日）刚从韩国返回本地，谈起此趟赴韩的行程，可谓是“人在囧途”。

黄小姐透露，他们原本打算在7月13日前往韩国首尔游玩四天后，再到济州岛玩四天。没想到，才到韩国进行抵境核酸检测（PCR）就被告知检测呈阳。下来的七天，他们只能在首尔的酒店进行隔离。

黄小姐表示，由于赴韩之前她与男友去诊所进行抗原快速检测（ART）的结果是阴性，因此没有想到会染疫。

“我们在飞机上觉得不太舒服，但以为是机舱干燥才导致喉咙干痒，没想到抵达韩国检测却呈阳。”

收到韩国方面给出的隔离通知后，他们在酒店隔离，取消所有旅游计划。对于此趟旅程，黄小姐表示，她此前已去过韩国，因此没有什么遗憾，而且在酒店隔离期间也有男友陪伴，并不孤单。

她说：“韩国的隔离规定也是七天后就可出门，所以我们在最后一天，抓紧机会去吃美食和逛街。”

黄小姐买了旅游保险，目前还在了解理赔程序。

“酒店方面我们花了超过1000元，吃饭除了送餐也出外打包，差不多花了150元，两人的往返机票加起来1600元，加上检测费用差不多200元，整个行程花了超过3000新元。”

一失声一发烧

“我和男友都打了三剂mRNA疫苗，我在当地隔离时出现失声症状，昨天才恢复，男友则发烧和喉咙痛。”

不过黄小姐透露，回到新加坡后她已无不适，因此没有进行检测，而目前男友虽已无症状，但他检测仍然呈阳。

但依照本地卫生部第二级医疗程序，已经完成疫苗接种或未满12岁者的隔离期为最长七天，只要完成七天隔离，无论检测结果是否呈阳，都可以照样出门。