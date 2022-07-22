怡保来新长巴翻覆酿19伤 狮城女童逃一劫

从马来西亚怡保开来狮城的长途巴士出车祸，19人入院，车上的一名6岁狮城女童则没有受伤。

这起车祸发生在星期四（7月21日）凌晨12时05分，地点在马国吉隆坡的苏丹依斯干达路（Lebuhraya Sultan Iskandar）路段。

涉事双层长途巴士从马国霹雳怡保出发，目的地是新加坡，途中抵达吉隆坡时失控翻覆。据了解，马国消防局与民防局（APM）派遣多名救援人员前去救援，砸破巴士前窗，将受困乘客救出。

吉隆坡总警长阿兹米星期四晚向《新明日报》记者证实这起车祸，长巴内只有一名年仅6岁女童是狮城人，其余则是马国乘客。

他透露，女童目前人没事，长巴司机协助调查。

一般相信，女童是在马国家人陪同下，搭上这趟双层巴士。

根据文告，长巴载有24名乘客及2名司机，失控翻覆后撞上道路分界堤。共19名乘客受伤，送往医院医治，另2名巴士司机和5名乘客则没有受伤，随后到交警局协助调查。

文告也说，警方目前援引1987年交通法令第43（1）条文（疏忽驾驶导致车祸）调查此案。

公司负责人：至星期四晚2人仍留院

本地长巴旅游公司负责人向《新明日报》记者透露，当公司接获一辆长巴发生车祸后，赶紧调派另一辆长巴抵达现场，为乘客们提供支援。

“由于有些乘客自行离开，未能确定有多少名乘客由我们载送到新加坡。”

她说，长巴属于马国总行的巴士，从怡保的公司出发。

她透露，所有受伤乘客受轻伤，分别被送往附近医院，截至星期四晚，仍有两名乘客留院。另外，公司派出人员到场与医院协助，慰问乘客，并协助警方调查。