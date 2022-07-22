银行业绩受看好 海指获支持劲涨0.92％

（早报讯）纽约隔夜股市上涨带动亚太股市星期五（7月22日）多数跟随上扬。本地股市也受到鼓舞，加上市场看好本地银行业绩，新加坡海峡时报指数获得银行股支持，在区域市场当中表现突出，全天劲涨29.04点或0.92％，闭市报3181.34点，全周涨2.65％。

东南亚各地股市星期五多数上涨；东京和香港股市也分别收涨0.40％和0.17％。首尔、悉尼、上海和深圳股市则下跌0.67％、0.09％、0.06％和0.38％。

资深股票经纪冯施钧受访时说，目前的担忧和市场情绪没有改变，但海指获得银行股的支持，因为预期下半年的盈利不错，而且随着利率的不断提高，净利息收益率的贡献也会提高。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时也指出，受到美国隔夜股市上涨的鼓舞，亚太股市星期五多数上涨，但其实市场的风险因素依然不变。纽约股市因已发布的公司业绩比预期高，而克服了欧洲央行加息幅度比预期大对股市造成的负面影响。亚太股市虽然跟随上涨，但显得比较平淡，没有多大的波动。

本地股市星期五整体交易量增至12亿7000万股，交易总值增至9亿1250万元。全场上升股262只，下跌股153只。

海指成份股19只上涨，六只下跌，五只持平。

星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）和华侨银行（OCBC）的股价分别涨1.92％、1.33％和0.88％，收报31.26元、27.46元和11.48元。

云顶新加坡（Genting Singapore）星期五股价上涨4.52％，是最活跃的成份股，收报0.810元。