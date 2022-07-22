陆交局调整拥车证配额计算法 8月至10月配额没有预期少

（早报讯）为减少每个季度拥车证供应的波动，陆路交通管理局调整拥车证配额计算方式。有鉴于此，未来三个月的拥车证配额减幅并没有市场预期中来得大。

目前，每个季度可供投标的拥车证配额主要根据上一个季度的报销车辆来计算。当中有一个月的落差时间。

从8月起，每个季度可供市场投标的拥车证，将根据上两个季度报销车辆的滚动平均数（rolling average）来计算。也就是说，每一季回流市场的拥车证基本上是上两个季度“杀车”量的一半。

8月至10月的拥车证配额会是今年1月至6月报销车辆的一半。下来11月至明年1月的拥车证配额则会是今年4月至9月报销车辆的一半，以此类推。

陆交局说，这是为了减少每一季度拥车证供应的波动，但与此同时仍继续灵敏地把报销车辆配额回流市场。

新的拥车证配额计算方式继续把C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等考虑在内。

8月至10月拥车证配额削减11.5% 低于市场预期

根据新的计算方法，未来三个月可供投标的拥车证配额共有1万零581张，比目前少1370张（11.5%），每月平均有3526张，减幅低于市场预计的至少15%至20%。

其中，中小型汽车（A组）的拥车证配额每月平均有1086张，比目前少138张（11.3%）。

大型及豪华车组（B组）拥车证每月平均只有939张，减少114张（10.8%）。一般用于注册B组车款的公开组（E组）有327张，减少52张（13.7%）。

货车和巴士组（C组）拥车证配额仅166张，减少39张（19%）。电单车组（D组）配额减少113张（10%），只有1008张。