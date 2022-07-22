捷星表明无意迁至T4 樟宜机场集团：这更能支持航空公司增长

（早报讯）捷星航空（Jetstar）发声明，对樟宜机场集团“选择单方面宣布”把捷星迁至樟宜机场第四搭客大厦（T4）表示非常失望，并表明暂无意搬迁。

根据捷星在星期五（7月22日）发的声明，双方上周才同意就搬迁事宜进行联合研究，捷星指樟宜机场集团的宣布完全无视这项协议，以及此举对捷星客户、员工及其运作的影响。

“虽然我们仍致力于与樟宜机场集团合作，但今天的宣布无视我们的关注点，与我们多年来建立的长期伙伴关系的精神背道而驰。在达致协议之前，我们无意搬迁，并已告知樟宜机场集团。”

目前捷星是在第一搭客大厦（T1）运作。

樟宜机场集团：早从2019年就与捷星讨论迁至T4事宜

针对捷星的反应，樟宜机场集团发言人受询时回应说，集团早在2019年就开始与捷星讨论迁至T4的事宜。在冠病疫情暴发之前，樟宜机场与亚洲许多机场一样，都面对尖峰时段客容量紧张的问题，除了扩充设施，集团也研究航空公司的分布情况，以优化四个搭客大厦的有限客容量。

“最好的办法是把捷星迁至T4，这能有更大空间支持捷星及其他航空公司的增长，与此同时也确保乘客的体验不会受影响。”

发言人也指出，随着樟宜机场客运量今年强力回升，集团迫切须要在下来几个月迅速重新平衡各搭客大厦的客流量，以应付今年10月底北半球冬季预计增加的需求。

“我们已跟捷星解释为何迁至T4是唯一的选择，这能让樟宜机场更好地使用登机口，尤其是在清晨高峰期时段。”

樟宜机场集团也说，已接受捷星的建议，设立联合工作小组，确保捷星顺利搬迁到T4。

随着旅游业复苏步伐加快，樟宜机场集团星期五宣布，因疫情关闭了两年多的T4将在9月13日重开。