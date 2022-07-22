冠病疫情以来首次 美国航母访问新加坡

（早报讯）美国海军第七舰队属下航母罗纳德·里根号星期五（7月22日）上午抵达樟宜海军基地。这是冠病疫情暴发以来，美军航空母舰首次抵达新加坡访问。

美国海军部长（U.S. Secretary of Navy）托罗（Carlos Del Toro）回答《联合早报》提问时说，他相信新加坡和美国防务合作关系仍能延续下去。

“我们总是感谢新加坡人民的热情好客，并且允许我们轮流派遣濒海战斗舰（Littoral Combat Ship，简称LCS）至新加坡、允许许多其他军舰访问新加坡。”

他指出，里根号的水兵经历了三年的冠病疫情与严格限制，已完成疫苗接种，他们都很高兴到新加坡观光，并品尝新加坡美食。

探讨强化新美防务合作

托罗说，在下来两天里，他将与新加坡官员见面，探讨强化新美防务合作、解决共同面对的区域安全挑战。

托罗也以不点名的方式批评说：“不幸的是，世界上有些国家会让人相信，他们的主权领土远远超出了现有的既定规范和规则。他们旨在索取他国的资源，并歪曲美国合法的海事行动，譬如本福德号导弹驱逐舰（USS Benfold）、近期的航行自由行动，或里根号在南中国海的海事安全行动。”

本福德号导弹驱逐舰星期二（7月19日）穿越台湾海峡，中国大陆军方抨击美国是台海的“和平稳定破坏者”和“风险制造者”。

首次在南中国海开展任务

这次也是里根号航母继今年5月调离日本横须贺以来，首次在南中国海开展任务。上个月，里根号航母打击群在菲律宾海参加了“勇敢之盾”（Valiant Shield）演习。里根号到访新加坡之前的上一站是关岛。