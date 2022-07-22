我国发现六起奥密克戎BA.2.75本土病例

（早报讯）我国发现六起感染奥密克戎亚型毒株BA.2.75的本土冠病病例，这六人症状轻微，确诊后已隔离。

根据卫生部网站，截至星期五（7月22日）中午12时的新增病例中，8635起是本土病例，348起从境外输入。本土病例中，7930人通过抗原快速检测（ART）确诊，705人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

其中，卫生部通过全基因组排序，发现六起感染BA.2.75毒株的本土病例。所有感染新毒株的病患已经在确诊时立即自我隔离，并且症状轻微。

本地早前在7月14日发现两起输入冠病病例确诊BA.2.75，两人目前都已完全康复。世界卫生组织目前并未把BA.2.75毒株列入观察名单。

本地星期五新增8983起冠病病例，重症病患82人，其中68人需要输氧，14人在加护病房。再有两人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增至1468人。

七天移动平均病例数减至8919起，每周病例传播率从星期四（21日）的1.05减至1.02。

目前有758名冠病病患住院，过去一天有1万3600人出院或完成隔离。

截至星期四，全国人口中93％已完成基本疫苗接种程序，79％注射了追加剂。

过去28天确诊的23万5526起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.02％病逝。

截至星期五中午，本地确诊病例累计164万5092起。