独立财务顾问：SRS Auto收购艾来得科技的献议“不公平也不合理”

（早报讯）艾来得科技独立董事独立财务顾问认为，SRS Auto控股向艾来得科技（Allied Technologies）提出的全面收购献议“不公平也不合理”。独立董事已同意财务顾问的看法，并建议股东拒绝接受收购献议。

Xandar Capital是艾来得科技独立董事的独立财务顾问。而收购者SRS Auto控股是本地服饰品牌bYSI创办人陈友杰的租车公司。

在6月中，艾来得科技透露收到SRS Auto控股的有条件全面收购献议，每股收购价现金0.88分，这给予公司1560万元估值。收购者若掌控超过90％股权，打算将公司除牌。

艾来得科技星期五（7月22日）闭市后透露已把收购献议文件和通告寄出给股东。有关文件包含独立财务顾问和独立董事的意见和建议。

独立财务顾问考虑收购献议公平与否时，注意到收购价比经调整后每股净资产值低了72.4％。此外，收购价隐含的企业价值与息税折摊前盈利比例（EV/EBITDA），低于可比较的公司的平均比例。

独立财务顾问考虑收购献议合理与否时，注意到艾来得科技股票已停牌超过三年，这个收购献议目前是要退出投资的股东的唯一选项。不过，集团在2020财年、2021财年和2022财年第一季都有盈利，而且若不包括Allied Funds基金，集团在2022年3月底时的财务情况相对的健康。

既然认为收购献议“不公平也不合理”，独立财务顾问认为独立董事应该建议股东拒绝收购献议。

艾来得科技的董事同意独立财务顾问的看法，建议股东拒绝收购献议。由于不同的股东会有不同的投资目标和情况，独立董事建议，任何个人股东如果需要有关投资目标或投资组合的具体建议，应立即向他们的股票经纪、银行经理、律师、会计师、税务顾问或其他专业顾问寻求咨询。

艾来得科技的股票已停牌三年。公司交由本地律师事务所托管的约3300万元款额目前仍不知所踪。