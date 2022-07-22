感谢服役人员付出 战备民防人员获表彰

（早报讯）民防部队星期五（7月22日）举行全职国民服役55周年聚会（NS55 Get-together），以感谢过去与现在的服役人员所作出的贡献。社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲致辞时，对退役和现役民防人员过去55年的付出予以肯定。

这项活动旨在肯定和感谢过去与现在的国民服役人员所作出的贡献，约有350名战备民防人员，以及民防部队和内政部的人员出席了这场盛会。49名战备民防人员也对国民服役做出的显著贡献而获得表彰。

孙雪玲在致辞时说，自1967年开始实行国民服役以来，一代代的国民服役人员，为了保障我们的生活和家园作出了无私的贡献。

我国民防火患死亡率是全球最低的国家之一

孙雪玲也对退役和现役民防人员过去55年的付出予以肯定。“新加坡民防部队的火患死亡率一直是全球最低的国家之一，民防部队也赢得公众的信任，这在很大程度上得归功于在消防局和国民服役单位的服役人员。”

孙雪玲说，当局重视全职国民服役人员的贡献，并将继续致力于提供更有意义的国民服役体验，加强国民服役单位的能力。

民防部队32拯救单位指挥官沈明山上校说，“我们感谢所有鼎力支持我们的人，让我们内政团队的服役人员能够安心服役。我们的战备军人，世世代代都将不断调整、发展和保持，以保卫我们的家园。”

与会的蔡庆伟上士（32岁）受访时说，他与曾经在民防部队服役的11名队友出生入死，过后成为打火兄弟，往后的每个月都会聚会，直至今日。在服役期间训练出来的坚韧不发的精神，更协助他在创业初期支撑下来。

蔡庆伟2012年至2014年服役期间，是西海岸海事消防局的导航士官。当时，他与另外11人是海事消防分区的第一届服役人员。

他说，“因为是第一届，我们12人初期感到忐忑，随后一起接受严格的训练、并肩作战。这些经历加深了我们的感情，直到现在我们每个月都会见面，就像是兄弟一样。”

蔡庆伟向记者绘述令他印象深刻的一次海上行动，2013年9月一艘船凌晨燃起大火，他与队友赶到现场展开救援。“当时船内很昏暗，即使打开照明灯能见度也很低。我们花约两天才完全扑灭火患，这起行动全靠团队间的紧密合作。”

蔡庆伟完成服役后仍在海事业工作，在服役期间的经验，让他更快地适应工作环境和更熟悉海况。之后，他在2018年和朋友一起创业，开了一家印刷公司。

蔡庆伟说，创业初期很困难，但在服役期间学到最重要的一件事帮助他许多，那就是自律。“准时出席任何活动、尊重他人以及以高标准完成工作等，都是当初我得以支撑下来，到现在公司稳定，拥有十几名员工的原因。”