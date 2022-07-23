肃毒局五天扫毒行动100人被捕 缴获黑市价47万元毒品

（早报讯）中央肃毒局在全岛展开扫毒行动，逮捕了100名涉毒者，起获包括9公斤大麻在内的多种毒品，市值估计超过47万元。

中央肃毒局星期六（7月23日）发文告说，当局在7月18日至22日在全岛多处展开扫毒行动，突击地点包括文礼、樟宜、盛港和大巴窑等。

执法人员一共查获了194克海洛因、657克冰毒、9.339公斤大麻、104克氯胺酮（俗称克他命）、7克新化合致幻药、236克爱它死药丸、一颗艾利敏5号药丸、一枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，以及六瓶疑含羟基丁酸钠（GHB）的液体，这批毒品的黑市价约47万元。

其中，9.339公斤的大麻足以让约1330名吸毒者使用一周。

7月19日早上，肃毒人员突击榜鹅苏芒径（Sumang Walk）的一个住宅单位，并逮捕一名涉嫌贩毒的56岁新加坡籍男子，起获约66克海洛因、16克冰毒、多个毒品用具以及4327元现金。

7月21日下午，当局在芽笼一带的海格路（Haig Road）私人住宅区逮捕了一名46岁新加坡籍女子和一名41岁外籍男子，在前者身上搜出7克冰毒和1万5940元现金，后者则被搜出约8300元现金。

两人后来被押送至同个藏身地点。肃毒人员随后查获了327克冰毒、19克大麻、103克氯胺酮、62克爱它死药丸、一枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，以及多个毒品用具。

21日的另一场肃毒行动中，四名22岁至30岁的外籍男子在芽笼7巷被捕。其中一名25岁男子试图逃脱，被肃毒员追捕后最终落网。这起行动一共起获了5克冰毒、35克大麻、4克爱它死药丸以及1万9900元现金。这些毒犯被捕前，相信曾丢弃了一个装有1万4630元现金的包裹，随后被肃毒员找到。

肃毒员也顺藤摸瓜，押送其中一名29岁男子来到他在芽笼9巷的藏身处，现场查获了111克海洛因、234克冰毒、9.282公斤大麻和170克爱它死药丸。另一名35岁外籍男子在搜查过程中返回藏身处，也被逮捕。

根据滥用毒品法令，凡走私超过15克海洛英、或超过250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判死刑。

目前针对所有涉毒案件的调查工作仍在进行中。