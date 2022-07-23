卫科局将设保健补品和传统药品网络数据库

（早报讯）为进一步保证消费者的健康与安全，卫生科学局将针对保健补品和传统药品设立一套网络数据库，鼓励业者自愿通知有关产品的信息，只有证明产品能达到必要的安全和质量标准，以及标签要求，才能被列入网络数据库。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期六（7月23日）出席第31届年度新加坡药剂大会时宣布上述消息。他说，这套在卫生科学局网站提供的数据库，除了能帮助消费者作出购物决定，也能让卫生科学局更好地追踪这些产品。

这套自愿备案系统已获得业界支持，并将分阶段推出，首先会包括维生素和矿物质补充剂等常见保健品，以及掺假风险较高的产品，如减肥药、止痛药及壮阳药。

业者可从8月1日起，自愿通知卫生科学局有哪些产品已在本地市场上售卖，并提呈相关文件。当局会在下来阶段逐步包括更多其他产品类别。

普杰立说：“我们希望最终能建立一套优质安全的本地保健品数据库。药剂师可建议消费者在选择适合个人需求的保健品和传统药物时，参考这个数据库，从而支持这项举措。”

卫生科学局在文告中说，列入数据库的保健补品和传统药品，不应该被误解为是受到卫生科学局的认可。

全国药物资料库网站已于4月推出

另外，普杰立也宣布，卫生部已在全国药剂策略（National Pharmacy Strategy）下，于今年4月推出了全国药物资料库网站，包含超过1600个药物专著和约5400个药物信息，并且会定期更新，为医疗人员和公众提供统一的药物和临床资料。

这套一站式的资料库将提供药物在本地的津贴资料、使用指导，以及是否能在公共医疗机构中找得到。

卫生部也与新加坡药剂学会合作，制定一系列名为“了解你的药物”的短视频与信息图表，加强病患与看护者的医药知识，帮助他们掌握独立管理药物的基本技能。