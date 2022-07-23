职总设专责小组 了解青年工作生活需要与诉求

（早报讯）全国职工总会设立的青年专责小组，将从8月起到各个高等学府举行聚焦讨论会，了解即将步入职场年轻人在工作与生活上的需要与诉求。

职总将在为期一年的活动结束后提出建议，帮助这些从学生阶段过渡到工作生涯的职场新鲜人更好地实现工作与生活的期望。

职总秘书长黄志明星期六（7月23日）上午在职总青年团于新达新加坡举行的“LIT职业探索”（LIT DISCOvery）活动上做出这项宣布。

他指出，职总过去两年在冠病疫情期间重新思考要如何了解本地劳动队伍包括年长、低收入和青年员工等不同群体的需要。职总也从去年起进行调查，了解超过1000名青年的心声。

黄志明说：“接下来职总扩大与青年的接触面，希望能够更好地了解青年的抱负。”

青年专责小组将由青年团执行秘书陈美凤领导，职总助理秘书长朱倍庆则是小组主席。小组将在接下来一年时间内，与1万名年龄介于18岁至25岁的青年接触，了解这个即将开启职场生涯的群体，在职业、财务和心理健康等方面的期望。

朱倍庆在职总发出的文告中指出，专责小组希望能够深入了解激励青年人继续向前的因素，以及寻找帮助他们在初入职场的种种机遇和焦虑中，可以得到帮助的途径。

专责小组也会与政府机构、高等教育学府、自助团体以及青年团体等合作。

小组的接触对象也包括选择踏上体育、艺术和创业道路的年轻人，以及过去曾经失足，需要获得人生第二个机会的群体。