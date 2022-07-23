首个工作与技能季度报告 聚焦培训与成人教育领域

（早报讯）大专学府和培训机构对学习方案设计和用户体验设计等教育科技类技能的需求日益增加。就业市场各领域的转型也带动职业导师的需求。

这是精深技能发展局在首个工作与技能季度分析报告中透露的其中趋势。配合去年推出的《未来经济技能需求》年度报告，精深局下来也会发表季度报告，着重在个别的关键或高增长领域，让个人与机构了解相关领域的变化与所需技能。首份报告有七页内容，聚焦培训与成人教育领域。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期六（7月23日）在新加坡科技设计大学举办的技能创前程节致辞时说，要方便人们随时随地学习，教育科技是关键因素。高等教育学府可以提升能力，通过线上线下的混合学习模式，使学习更便利且自主。大专学府通过季度报告的内容与业界的联系，可辨识市场所需的技能，并融入课程。

她也鼓励学府继续加强与业界的协作，包括商会与工会，借助这些机构的网络集合企业所需的技能，以便规划更针对性的培训课程。

新科大联同其他大专学府和精深局举办的技能创前程节以“设计未来经济”为主题，提供超过50个工作坊和讲座。

配合每年举办的技能创前程节，五个社区发展理事会也陆续从星期五（7月22日）至8月14日在邻里举办职业展与活动，介绍数码、绿色和护理领域的行业，并向居民推广终身学习。