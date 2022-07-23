黄循财：更新社会契约 也须重振工运

（早报讯）强大的职工运动是新加坡过去取得成功以及塑造社会契约的关键支柱，新加坡未来要继续繁荣就须确保这个要素得以持续。

副总理兼财政部长黄循财指出，这意味着新加坡在更新社会契约的同时也须重振职工运动，让全国职工总会与时俱进，在发展的同时也进行革新。

黄循财星期六（7月23日）上午出席职总青年团的“LIT职业探索”（LIT DISCOvery）活动，并为职总青年专责小组主持启动仪式。

他在发言时说：“环境不断变化，我们的工会必须与时俱进，应对新兴的挑战以及代表变化中的劳动队伍。职总保持强大，人们才可以放心，新加坡正朝着正确的方向，本地社会契约也会继续坚实。”

黄循财也强调，劳资政三方的谐和关系不能视为理所当然。

他以西方发达国家的劳资关系为例指出，上个世纪六七十年代，这些国家的工会采纳了非常激进的对抗策略，所展现的强硬态度导致社会广大中层不再支持职工运动，社会民主党派的失败也导致80年代亲市场保守党派的兴起。

黄循财说：“没有了工会的集体谈判，欧洲各国和美国的一般员工工资停滞不前，造成了日益严重的不平等现象，贫富之间的鸿沟进一步扩大。工薪阶层成为没有提升前景的下层阶级，对制度失去信心。”

他指出，互信是点点滴滴累积而成的，但要失去它是非常迅速的。“互信一旦受到侵蚀，就很难回复。”