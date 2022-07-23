莱佛士书院明年推出导师计划 让学生为小学生指导课业

（早报讯）莱佛士书院明年将推出一项新的导师计划，让学生有机会担任导师，为10所小学的小四至小六生提供课业指导和举办休闲活动，从而协助培养他们的生活技能。每年预计有约150名来自这些学校的小学生会参与计划。

莱院今年庆祝创校199周年，校长杨国平星期六（7月23日）在校庆庆典上宣布这个消息。参与导师计划的小学包括茂乔小学、明智小学、四德小学、颜永成小学、静山小学、美华小学、光道小学、德义小学、城景小学和醒华小学。

这项为期10年的导师计划由莱院的扶轮少年服务团（Interact Club）负责管理，开放给高中部和中学的学生参加。在莱院教师的指导下，学生导师除了为指定的小学生提供三年的课业指导，也会视个别小学的学生需求来制定不同的活动如学习之旅等，给予他们全面的援助。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰受邀出席莱院的创校纪念活动。他致辞时重申了“每所学校都是好学校”的理念，也呼吁校方通过继续扩大对好学校的定义、打造多元的学习环境和体验，以及培养学生的服务精神三方面来落实这个理念。

“包括莱院在内的每所学校都应认真考虑扩大对‘好’的定义。对莱院这样的学校而言，由于学生的成绩一向优异，成绩常常成为衡量成功的主要标准，但一不小心就会使成功的定义变得狭隘。每所学校都是好学校的理念强调我们应该肯定并让每一名学生发挥他们的不同才能，这一点也适用于莱院。”