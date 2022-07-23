疑在校搬演处决 男学生助警调查

义顺星烁初级学院一名男生，在种族和谐日当天身穿传统中东服饰，疑在课室搬演如同处决他人的画面，视频疯传引起关注，警方证实正在调查。

我国在7月21日庆祝种族和谐日，这一天全岛学校的不少学生会穿上各族群的传统服装上学，以了解、赞颂不同种族的差异，但义顺星烁初级学院却有一名男学生涉及做出不妥当的行为。

根据社交媒体疯传的28秒视频，这名相信在做出恶搞举动的男生身穿传统的中东服饰，戴着粉色头巾头走进课室，并且将另一名戴着黑色头套的男同学推入课室，要对方跪在地上。

男生用右手划过男同学的胸口，疑似在搬演处决场景，过后再将一个黑色背包扔在地上，笑着跑出课室，许多同学纷纷掏出手机拍摄。

视频中，男生重复这个举动三次，前后进了三间课室，而配合“演出”的同学有两名，他们也都穿上中东传统服饰，戴着黑色头套跪在地上，疑似搬演被处决者。

在最后一次搬演视频中，男生在同伴跪在课室时，拿着一个黑色包包跑到课室后方放置，并快速跑出课室，有网民就指出他的这个举动，似在抛掷“炸弹”。

视频被公开后，引起网民的关注和讨论，许多人纷纷指出这是敏感话题，不应该当成恶作剧般来看待，也谴责一同拍摄和搬演的同学。

警方证实接获通报，一名青少年正在协助警方调查。

教育部：校方已跟学生沟通

教育部指出，校方已和相关学生进行沟通。

教育部发言人受询时告诉《新明日报》，对视频已知情，涉事学生正在配合警方调查。校方已经跟学生沟通，协助他了解自己的举动有欠妥当，而在我国多元种族和宗教的环境下，更要敏感和谨慎处理事情。

李显龙总理于种族和谐日在面簿贴文指出，每一代人对种族和谐都有不同的看法，他这方面的观感由1964年的种族暴乱塑成，而今天年轻人更关心的是不经意的种族歧视（casual racism）和微歧视（microaggression）。

“我们的种族和谐并不完美，我国仍在学习和成长。只要我们不把这个和平当成理所当然，并共同努力维护我们的共同空间，我们就能够实现这一目标。”