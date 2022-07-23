AMO Residence开盘首日卖出98%单位

（早报讯）宏茂桥新私宅项目AMO Residence刚开盘，372个单位已经卖出超过98%。

华业集团（UOL）星期六（7月23日）发布声明说，这个项目只剩下七个单位未卖出。

位于宏茂桥1道的AMO Residence是宏茂桥时隔八年迎来的新私宅项目，今天（23日）开盘，单位尺价从1890元起跳。

华业集团住宅市场部总经理林福海在声明中说：“潜在需求强劲。多数买家是自住型，据我们观察，项目靠近美华地铁站（Mayflower）、热门学校、购物中心和郁郁葱葱的公园尤其吸引买家。”

这个99年地契项目由两栋楼高25层的住宅大楼组成，供选择的房型从二卧室到五卧室，楼层面积介于614平方英尺至1475平方英尺。“限量版”的四卧室和五卧室单位将设有专属电梯。

项目的372个单位中，超过八成是二卧室和三卧室单位。二卧室单位的售价从126万元起跳，三卧室、四卧室和五卧室单位的售价分别从181万元、248万元和285万元起跳。

项目发展商是华业集团、新加坡置地（Singapore Land Group，前称联合工业）和庆隆（Kheng Leong）组成的合资公司，它们之前以3亿8140万元标得上述地段，容积率每平方英尺为1118元。