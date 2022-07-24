潜行下水道查危险源 警推远程操控车MiniX

（早报讯）从国际峰会场地，到各国政要下榻的酒店套房，负责安保的警员早在贵宾抵达前就已忙得不可开交，得“飞天遁地”排查危险源，确保安检滴水不漏。

内政科技局与警察部队保安指挥处（Police Security Command，简称SecCom）合作，借助远程操控车和无人机等科技，让警员可以在无须涉身险境的情况下，更高效缜密地完成排查任务。

搜寻专员组司令严耀辉副警监受访时解释道，除了担任贵宾的贴身警卫，保安指挥处的核心职责也包括在我国一些重要活动，如香格里拉对话会和国庆典礼举行前，详细搜查场地，排除炸弹装置等威胁。

“搜查行动通常危机四伏，对警员的体力也有很高的要求，尤其是在一些高风险区域，如地下设施和高楼房顶搜查时，警员往往面临诸多挑战。”

警察部队保安指挥处搜寻专员组的警员使用无人机从高空辅助监控。（李冠卫摄）

试行三年改良 更大通信范围可操控

保安指挥处已在2019年起使用无人机从高空辅助监控。远程操控车MiniX则经过三年试运行，改良后如今可在更大的通信范围内操控，新的照明系统和移动功能，也让传回的实时影像更加清晰。

领导MiniX设计的内政科技局Q团队署长黄义华说：“MiniX能轻松进入狭窄的地下空间如下水道，展开探测和扫描的工作，让地面上的保安指挥处警员在安全位置接收情景图片，同时也能增强对地下设施和隧道的初步监控，提高工作安全和效率。”