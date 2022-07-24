本地家庭佣工第二家联系中心开幕

（早报讯）为加强与佣工和雇主的接触与交流，人力部与职总家庭佣工中心（Centre for Domestic Employees，简称CDE）合作，在淡滨尼设立的全岛第二家联系中心，星期天（7月24日）正式开幕。

中心位于淡滨尼5道的职总英康五楼，家庭佣工中心的职员在这里与刚来新的外籍佣工进行面对面访问，确保他们适应本地的工作和生活。

访问在佣工入职后的首半年，以佣工的母语进行。雇主也可到中心咨询与聘请相关的问题。

中心除了在平日里用来提供佣工和雇主咨询服务，周末也开放给佣工前来休息，或参与各种免费的休闲节目，如手工艺品工作坊、开斋节庆祝活动。

将公布第三家中心开设详情

人力部兼教育部政务部长颜晓芳在开幕仪上接受媒体访问时说：“中心的开幕体现出人力部致力于提供外籍佣工和雇主更多支持，促进雇佣双方的关系。我们正与家庭佣工中心合作开设第三家中心，之后会公布更多详情。”

人力部兼教育部政务部长颜晓芳（左一）与家庭佣工中心主席杨木光（左二），参观在淡滨尼设立的全岛第二家联系中心。（海峡时报）

家庭佣工中心主席杨木光说：“佣工在家里的付出让雇主可以专心工作，佣工在适应新的工作和生活环境时也应该受到照顾。”

本地目前有两家名为“CDEConnect“的联系中心，另一家位于巴西班让路75号。家庭佣工中心自2017年起，已与外籍佣工做了6万多次的访问。